Два пикапа бренда Oting готовы к выходу на российский рынок

Автомобили Oting Z9 и Oting Rich 7 прошли процедуру одобрения типа транспортного средства (ОТТС) для российского рынка и теперь о готовы к старту продаж в России. По информации Telegram-канала "Китайские автомобили" обе модели производятся на заводе Zhengzhou Nissan в Китае.

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В Китае Oting Z9 продаётся под названием Nissan Z9.У машины доступны два варианта двигателя: дизельный объёмом 2,3 литра и мощностью 190 л.с., а также бензиновый объёмом 2,0 литра и мощностью 258 л.с.

Oting Rich 7 известен в КНР как Dongfeng DF6. В Россию будет поставляться "укороченная" версия автомобиля с дорожным просветом до 215 мм. В Китае этот внедорожник предлагается с двумя вариантами двигателей: бензиновым объёмом 2,0 литра и мощностью 228 лошадиных сил, а также дизельным объёмом 2,3 литра и мощностью 166 лошадиных сил. Коробка передач может быть как 6-ступенчатой механической, так и 8-диапазонной автоматической. Привод у пикапа - полный.

Ранее "РГ" рассказывала о том, что в России начались продажи Chery Tiggo 7l с полным приводом.