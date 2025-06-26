Новые ограничения движения ожидаются в Петербурге

Движение автотранспорта ограничат в трех районах Петербурга с 27 июня

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Государственная административно-техническая инспекция Петербурга информирует о планируемых закрытиях и ограничениях дорожного движения с 27 июня.

В Курортном районе

С 27 июня по 25 августа в связи с производством работ по реконструкции тепловой сети закрывается движение транспорта по 2-му местному проезду вдоль Приморского шоссе в городе Сестрорецк у дома 293 литера А по Приморскому шоссе.

Объезд: 1-й местный проезд вдоль Приморского шоссе, 3-я Поперечная улица, Гагаринская улица, 2-й местный проезд вдоль Приморского шоссе.

В Московском районе

С 27 июня по 30 сентября в связи с производством работ по размещению временных ограждений ограничивается движение транспорта по Витебскому проспекту от Заставской улицы до Парковой улицы, по Воздухоплавательной улице от Парковой улицы до Лиговского проспекта, по Лиговскому проспекту у пересечения с Воздухоплавательной улицей.

В Приморском районе

В связи с производством работ по ремонту дорожного покрытия с 27 июня по 25 июля ограничивается движение транспорта по улице Савушкина от Планерной улицы до набережной Черной речки, включая перекрестки.

С 27 по 29 июня ограничивается движение транспорта по улице Савушкина от Шишмарёвского переулка до Липовой аллеи, с закрытием движения по улице Савушкина в направлении от Шишмарёвского переулка к Липовой аллее, за исключением городского пассажирского транспорта.