Внедорожный Ford Explorer Tremor выходит в 2026 году

Прошла официальная премьера Ford Explorer Tremor 2026 года — новой внедорожной версии, которая заменила ранее выпускавшуюся комплектацию Timberline. Автомобиль получил доработанную подвеску с увеличенным клиренсом на 25 мм, усиленные стабилизаторы, защитные элементы спереди и сзади, а также 18-дюймовые колеса с вседорожной резиной.

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Для модели предложены два двигателя: 2,3-литровый турбомотор EcoBoost I4 мощностью 300 л.с. и 3,0-литровый V6 с двойным турбонаддувом на 400 л.с. Внедорожные возможности автомобиля дополняют блокировка дифференциала Torsen и передние буксировочные крюки.

В салоне установлен комплекс Ford Digital Experience с поддержкой Google Maps и Play, а также система помощи водителю CoPilot Assist 2.0 и опция BlueCruise 1.5, позволяющая двигаться без рук. В качестве опций доступны массажные сиденья и аудиосистема B&O.

Ford Explorer Tremor рассчитан на тех, кто сочетает комфорт и повышенную проходимость. Заказы на новинку уже принимаются, первые поставки ожидаются к концу года.

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