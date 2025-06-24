В Подмосковье установят более 100 специальных знаков "Дикие животные"

Более 100 специальных знаков дополнительно установят в Подмосковье там, где сохатые любят переходить трассу. У диких животных сейчас активная пора - и маршрут нередко пролегает через автодороги. Из-за неожиданных встреч машины и животных каждый год в области происходит более 150 аварий.

© 0ТВ Центр

На дорожном знаке, официально именуемом "1.27" - олень, вставший на задние ноги: сигнал о том, что животное в панике и не имеет пути к отступлению. Так чувствуют себя парнокопытные, оказавшись на дороге – весной и летом, как правило, таких случаев становится больше.

"Такой активный период, то есть молодняк начинает много перемещаться, то есть это прошлогодний молодняк, самцы начинают изучать территорию. И действительно сейчас очень много случаев выхода лосей на открытые территории", - отметил Сергей Бурмистров, начальник управления охраны и мониторинга объектов животного мира департамента природопользования охраны окружающей среды Москвы.

По данным Комитета лесного хозяйства, каждый год на подмосковных дорогах происходит более 150 аварий из-за диких животных. Только за прошлый май случилось 14 ДТП, в которых погибли 10 лосей и 4 косули. Страдают не только парнокопытные. Машина, сбившая животное на большой скорости, получает удар в лобовое стекло. Часто гибнет и сам водитель. Чтобы таких случаев стало меньше, знаков становится больше.

"На 54 участках региональных дорог будут установлены порядка 108 дорожных знаков", - сообщил начальник регионального управления №3 Андрей Сизмин.

Таблички устанавливают в местах, где уже происходили встречи животных с машинами. Своего рода – памятные венки: например, под Наро-Фоминском. Или в Истринском районе. Сбитый лосёнок больше суток провёл на обочине с переломанными ногами.

Сохатого-таки доставили в больницу, наложили временный гипс и даже дали имя – Илюша. Но сердце животного не выдержало наркоза. После операции его ждали в Лосином острове. Соседом Илюши должен был стать Лёха – лось с похожей, но более счастливой судьбой.

"Его сбила машина на МКАДе – зацепила, пострадала только одна передняя левая нога, ногу удалось восстановить, то есть была проведена операция, внутри установлена пластина, которая помогла кости срастись, но был поврежден и сустав, периодически он дает о себе знать", - отметила Карина Фоменко, начальник научного отдела национального парка "Лосиный остров".

Полностью восстановиться Лёхе так и не удалось – на все 100% ногу он не использует. Это значит, что в дикой природе выжить ему будет практически невозможно - ведь в поисках еды и питья лосям порой приходится проходить десятки километров. Тех же, кто пострадал меньше и может уверенно передвигаться на своих четырёх, из Лосиного острова выпускают. Но некоторые возвращаются.

Лоси – дикие животные и подходить к ним, даже травмированным, не рекомендуется – реакция их может быть непредсказуемой. Но Дина – исключение. Она попала в Лосиный остров в младенчестве и уходить отсюда – не собирается.

Чтобы здоровые парнокопытные перестали быть только лишь счастливыми исключениями, водителям рекомендуют быть внимательнее на дорогах. Особенно перед специальными знаками. Кстати, если сбить животное на участке, где они установлены, водителя ждет серьезный штраф.