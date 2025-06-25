Опять двойка: Ford проводит очередную отзывную кампанию из-за проблем с Mustang

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Компания Ford отозвала более 197 тысяч электромобилей Mustang Mach-E из-за дефекта, который может привести к тому, что пассажиры окажутся заблокированными внутри машины. Об этом сообщает издание The Hill со ссылкой на информацию от Национального управления безопасностью движения на трассах США (NHTSA).

Ford проводит очередную отзывную кампанию из-за проблем с Mustang
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Акция распространяется на кроссоверы, выпущенные в период с 2021 по 2025 год.

Согласно информации от NHTSA, неисправность может возникнуть при низком уровне заряда аккумулятора, что приводит к неработоспособности электронных замков дверей. В такой ситуации пассажиры, оказавшиеся внутри, могут столкнуться с проблемой выхода из автомобиля, если не смогут найти внутренние механические ручки.

На данный момент не было зафиксировано никаких сообщений о травмах, проблема будет решена путём обновления программного обеспечения.

В течение последних двух месяцев Ford уже не в первый раз отзывает свои автомобили. В июне компания уже отправила в сервис 133 тысячи кроссоверов Lincoln Aviator из-за возможной проблемы с креплением решёток на задних дверях.

Ранее "РГ" рассказывала о том, что Франция расширила кампанию по отзыву автомобилей с подушками безопасности Takata.