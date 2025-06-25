Ford проводит очередную отзывную кампанию из-за проблем с Mustang

Компания Ford отозвала более 197 тысяч электромобилей Mustang Mach-E из-за дефекта, который может привести к тому, что пассажиры окажутся заблокированными внутри машины. Об этом сообщает издание The Hill со ссылкой на информацию от Национального управления безопасностью движения на трассах США (NHTSA).

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Акция распространяется на кроссоверы, выпущенные в период с 2021 по 2025 год.

Согласно информации от NHTSA, неисправность может возникнуть при низком уровне заряда аккумулятора, что приводит к неработоспособности электронных замков дверей. В такой ситуации пассажиры, оказавшиеся внутри, могут столкнуться с проблемой выхода из автомобиля, если не смогут найти внутренние механические ручки.

На данный момент не было зафиксировано никаких сообщений о травмах, проблема будет решена путём обновления программного обеспечения.

В течение последних двух месяцев Ford уже не в первый раз отзывает свои автомобили. В июне компания уже отправила в сервис 133 тысячи кроссоверов Lincoln Aviator из-за возможной проблемы с креплением решёток на задних дверях.

Ранее "РГ" рассказывала о том, что Франция расширила кампанию по отзыву автомобилей с подушками безопасности Takata.