Эксперты прогнозируют появление летающего такси в Москве к 2030 году

В Сколково уже создан гибрид, сочетающий в себе элементы коптера, самолета и автомобиля, который может приземляться на обычном парковочном месте и взлетать вертикально.

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Идеи отечественных новаторов поддерживает председатель Союза ВОИР, общественный уполномоченный по вопросам изобретательства и интеллектуальной собственности в Москве Антон Ищенко, призывая создавать изобретателям условия для того, чтобы они могли и хотели создавать, пишет ”Вечерняя Москва”.

Главный конструктор Центра «Беспилотные летательные аппараты» Московского авиационного института Максим Калягин прогнозирует, что пилотное внедрение аэротакси в России возможно в 2027–2029 годах, а полноценный бизнес может быть запущен в 2030–2035 годах.

Юрист Дмитрий Левин подчеркивает необходимость законодательного регулирования в сфере летающего транспорта для оценки продукта и четкого определения правил его функционирования.

Напомним, ранее первое британское летающее такси испытали в открытом небе. Несколько лет назад прозвучало заявление о том, что летающие такси начнут работать уже в 2024 году, однако этого не произошло.