Tesla запустила беспилотное такси. Но есть нюанс

Tesla тихо запустила роботакси в Техасе, но пока с человеком в салоне. Более 10 машин — специально оборудованных Model Y — выпустили на улицы техасского Остина. Запуск прошел без помпы: дело в том, что на пассажирском сиденье присутствует человек, а заказать такое такси может только ограниченное число пользователей, получивших приглашение. Как пишет TechCrunch, в основном это лояльные Tesla инфлюенсеры.

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Примерно дюжина условно беспилотных Model Y курсирует по зоне, ограниченной примерно 80 квадратными километрами. Машины ездят на автопилоте, однако в салоне присутствует оператор. Его посадили не на водительское, а на пассажирское кресло, так что формально у автомобилей нет водителя. Кроме оператора за работой роботакси удаленно наблюдают сотрудники ситуационного центра.

Цена пока фиксированная — 4,2 доллара или около 330 рублей за поездку. Заказать Robotaxi можно с шести утра до полуночи, семь дней в неделю, но только в хорошую погоду. Что будет, если гроза или ливень застанет автомобиль во время выполнения заказа, непонятно.

По словам первых пользователей, сервис работает по принципу прочих аналогичных — например, Waymo от Alphabet. Заказать поездку можно через приложение Robotaxi. При посадке на экране, установленном для задних пассажиров, появятся данные — пункт назначения и ожидаемое время прибытия. Через этот же экран пассажиры могут управлять аудиосистемой.

Судя по всему, пока Tesla избегает широкой огласки, так как любые сбои в работе такси могут вызвать массу критики. Сейчас она особенно вредна для компании, имидж которой переживает кризис: все меньше людей считают Tesla «топовым» автобрендом, причем отношение меняется к худшему на всех ключевых рынках — как в США, так и в Европе и Китае.