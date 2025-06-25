Mazda Iconic SP пойдет в серию и расположится на ступень выше Miata

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В октябре 2023 года на Japan Mobility Show был представлен концепт Mazda Iconic SP, который многие уже успели назвать наследником известной Mazda RX, снятой с производства больше десяти лет назад.

Ожидается, что этот спорткар станет серийным и будет продаваться наряду с новой Mazda Miata.

Ранее планировалось, что Mazda Iconic SP станет основой для пятого поколения Mazda Miata, однако главный технический директор Mazda Рюичи Умешита уточнил, что это будет самостоятельная модель, которая расположится на ступень выше Miata. Он также отметил, что Mazda Iconic SP может стать достойным преемником Mazda RX-7.

Длина кузова Mazda Iconic SP составляет 4180 мм, ширина – 1850 мм, высота – 1150 мм, а колесная база равна 2590 мм. По сравнению с текущей Mazda Miata, Iconic SP длиннее на 265 мм и шире на 120 мм.

В новом автомобиле установлен 365-сильный электромотор в сочетании с двухроторным двигателем внутреннего сгорания, который не передает мощность на колеса, а работает как генератор для подзарядки аккумулятора.

Серийный роторный спорткар на основе концепта Mazda Iconic SP может быть представлен на рынке раньше, чем новое поколение Mazda Miata, но точные сроки его выхода на рынок пока не известны.