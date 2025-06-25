Hongqi укрепляет свои позиции на мировом рынке

Компания Hongqi продолжает укреплять свои позиции на мировом рынке. Согласно данным World Brand Lab, стоимость бренда оценивается в 141,065 млрд юаней.

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За последние семь лет Hongqi демонстрирует стабильный рост продаж, пишет "Российская газета". В 2023 году было продано 411 тысяч автомобилей, что на 17,4% больше по сравнению с предыдущим годом. Особенный рост показали продажи электромобилей — они увеличились на 44%.

Россия занимает важное место в экспортной стратегии Hongqi, являясь вторым по величине рынком после Китая. За первые пять месяцев текущего года продажи в РФ выросли на 49% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

На российском рынке представлено восемь моделей Hongqi, включая седаны H5 и H9, лифтбэк H6, кроссоверы HS3 и HS5, электрический E-HS9, а также бизнес-вэн HQ9. Компания планирует открыть офисы в Европе и на Ближнем Востоке в 2025 году и расширить свое присутствие более чем в 100 странах к 2030 году.