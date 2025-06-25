Renault Clio стал самым продаваемым автомобилем в Европе

На второй позиции расположился Dacia Sandero, продемонстрировавший рост продаж на 3% по сравнению с прошлым годом – до 19 948 единиц. Замыкает тройку лидеров компактный кроссовер Volkswagen T-Roc с результатом в 18 420 проданных автомобилей, что на 10% ниже прошлогодних показателей.

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Peugeot 208 занял четвертое место, его предпочли 16 485 европейских покупателей, что на 6% больше, чем годом ранее. Замыкает первую пятерку бывший лидер европейского авторынка – Volkswagen Golf, продажи которого составили 15 987 единиц, что на 18% меньше, чем в прошлом году.

В первую десятку самых популярных автомобилей Европы по итогам мая также вошли кроссоверы Peugeot 2008 (15 712 шт.; -2%), Volkswagen Tiguan (15 313 шт.; +16%), Dacia Duster (15 215 шт.; +13%) и Toyota Yaris Cross (15 178 шт.; +8%), а также хэтчбек Citroen C3 (14 510 шт.; -8%).

Напомним, ранее стало известно, как правильно подготовить автомобиль к летнему сезону, а также, что нельзя оставлять в машине летом и как защитить автомобиль в жару.