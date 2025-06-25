Кроссовер Volkswagen ID.4 готовится к масштабному обновлению

По предварительным данным, «зелёный» паркетник немецкой марки, переживший рестайлинг, дебютирует в конце 2026 года.

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Полностью электрический кроссовер Volkswagen ID.4 стал второй моделью «розеточного» семейства немецкого бренда. Он дебютировал осенью 2020-го, в продажу на европейском рынке поступил в декабре того же года. Сейчас паркетник демонстрирует положительную динамику: согласно подсчётам Jato Dynamics, за первые пять месяцев 2025-го он разошёлся по европейскому рынку тиражом 33 855 экземпляров, что на 57% больше по сравнению с результатом января-мая прошлого года.

Постепенно подходит время для планового рестайлинга Volkswagen ID.4 в середине жизненного цикла. Как сообщает британское издание Auto Express со ссылкой на представителей компании, сейчас немецкий производитель уже активно занимается разработкой обновлённого кроссовера. Ожидается, что посвежевший вариант модели будет представлен в конце следующего года, а на рынок выйдет в 2027-м.

По словам источника, который издание не раскрывает, у рестайлингового ID.4 с точки зрения дизайна экстерьера «всё будет другим». Кроме того, он отметил, что кроссовер получит новый интерьер. Ожидается, что производитель решит снабдить модель физическими кнопками после того, как ему пришлось выслушать немало критики в адрес сенсорных ползунков, использующихся для управления климатом и аудиосистемой в нынешнем SUV.

Предполагается, что обновление позволит модели побороться за клиентов с Kia EV6 и Hyundai Ioniq 5, а также «не ударить в грязь лицом» перед Cupra Tavascan (испанская марка принадлежит немецкому концерну) и перед доступным на старосветском рынке родственным Ford Explorer (Volkswagen поделился с Ford платформой MEB в рамках партнёрского соглашения). Кстати, за первые пять месяцев текущего года эта «электричка» Ford разошлась в Европе тиражом 14 951 шт.

По информации британского издания, в ходе масштабного рестайлинга Volkswagen ID.4 получит новые тяговые батареи и электромоторы, правда, данных о ёмкости первых и отдаче вторых пока нет. Официальные подробности об изменениях в технике этой модели станут известны позже.

Актуальный кроссовер ID.4 предлагается с аккумуляторами ёмкостью 52, 77 и 79 кВт*ч. В гамме есть пара заднеприводных модификаций с электромоторами мощностью 170 и 286 л.с., а также полноприводный вариант с двухмоторной силовой установкой (по одному электродвигателю на каждой оси), совокупная отдача которой составляет 340 л.с. Запас хода на одной зарядке варьируется в диапазоне от 418 до 710 км при расчёте по циклу WLTP (в зависимости от версии).

Тем временем, недавно стало известно о том, что Volkswagen может выпустить более доступного по цене и компактного по габаритам «младшего брата» ID. Buzz. Не исключено, что этот полностью «зелёный» минивэн может прийти на смену актуальному Touran.