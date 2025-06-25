Эффектное, но слишком странное кросс-купе Mazda MX-30 уходит из Европы

Европейские дилеры Mazda перестали принимать заказы на кросс-купе MX-30, производство этой модели для европейского рынка прекращено, хотят именно для него оно изначально создавалось. Увы, продажи оказались скромными, на смену MX-30 идут электрические модели Mazda из Китая, разработанные совместно с Changan.

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Mazda MX-30 дебютировала в 2019 году как электромобиль с очень скромным запасом хода на одной зарядке (около 200 км). В 2020 году у MX-30 появилась мягкогибридная версия с 2,0-литровым бензиновым двигателем для Японии, а в 2023 году была представлена самая технически изощрённая версия e-Skyactiv R-EV с plug-in гибридной силовой установкой последовательного типа на базе односекционного РПД.

Предполагалось, что главным рынком для Mazda MX-30 станет Европа с её курсом на «озеленение» автопарка — так, по сути, и случилось, хотя были попытки подавать электрическую версию MX-30 и в США (увы, безуспешные). Из-за пандемии COVID-19 компания Mazda долго не могла начать полноценные продажи MX-30 в Европе, фактически первым полным годом продаж стал 2023-й — тогда, по данным JATO Dynamics, было реализовано 9728 экземпляров этой модели. В 2024-м продажи Mazda MX-30 в Европе снизились на 15% до 8269 шт., а за первые пять месяцев этого года реализовано 1670 шт. (-51% по сравнению с АППГ).

Ещё в начале этого года Mazda сняла с продажи в Европе электрическую версию MX-30, так как её технические характеристики в 2025 году уже не выдерживали никакой критики. В мае западные СМИ сообщали, что производство электрической версии полностью прекращено. Вместе с тем plug-in гибридная версия e-Skyactiv R-EV в начале этого года пережила небольшое обновление в части отделочных материалов и бортовой электроники.

Сегодня нидерландское издание AutoWeek сообщило со ссылкой на представителя Mazda, что производство MX-30 для Европы остановлено, дилеры больше не принимают заказы на новые экземпляры, можно купить только те, что остались на складах. На европейских потребительских сайтах Mazda модель MX-30 пока присутствует, но конфигураторы уже отключены, в Германии кросс-купе с РПД стоит от 35 990 евро.

Почему же Европа не приняла Mazda MX-30? Дело в том, что plug-in гибридная версия на основе РПД при вполне адекватной цене оказалась слишком экзотичной, многие покупатели просто испугались её технической сложности, особенно самого РПД, у которого была, мягко говоря, неоднозначная репутация в прошлом. Вдобавок Mazda MX-30 имеет тесный второй ряд сидений и ведущие к нему неудобные узкие калитки — на роль семейного такой автомобиль не подходит, а для роли имиджевого купе ему не хватает спортивной динамики: первую «сотню» Mazda MX-30 e-Skyactiv R-EV набирает за 9,1 с, максимальная скорость ограничена на отметке 140 км/ч — в общем, тихоход по современным меркам.

В Японии продажи Mazda MX-30 пока продолжаются, но мы не удивимся, если и оттуда скоро придёт новость об отставке этой модели. Между тем в Европе Mazda уже начала продавать совсем другую «зелень»: весной стартовали продажи электрического лифтбека Mazda 6e китайского производства — это, по сути, перелицованный Deepal SL03. Скоро компанию ему составит родственный кроссовер Mazda CX-6e с технической начинкой от Deepal S07. Будут у Mazda и свои новые «электрички», но в гораздо более отдалённой перспективе.