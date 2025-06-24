Журналисты выяснили, что Китай годами экспортировал в РФ новые авто под видом подержанных

Китайские автопроизводители как минимум с 2019 года использовали серую схему продаж автомобилей за рубеж, чтобы улучшить показатели экспорта. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на торговцев машин и автодилеров в КНР.

По данным агентства, автомобили «с нулевым пробегом» экспортировались в качестве б/у в Россию, страны Центральной Азии и Ближний Восток. Это позволяло китайским автопроизводителям демонстрировать рост и избавляться от машин, которые было бы сложно продать на внутреннем рынке.

Схема работает следующим образом: экспортер покупает новый автомобиль либо напрямую у производителя, либо у дилера, регистрирует его с китайским номерным знаком, после чего сразу же маркирует его как подержанный для отправки за границу. Автопроизводитель регистрирует продажу и фиксирует доход.

Журналисты выяснили, что региональные власти поддерживали автопроизводителей, поскольку считали эту схему необходимой для достижения амбициозных целей экономического роста, поставленных Пекином.

В конце мая председатель совета директоров Great Wall Motors (GWM) Вэя Цзяньцзюнь рассказал, что в Россию поставляются автомобили, которые не востребованы на внутреннем рынке Китая. По его словам, в Китае на онлайн-платформах, которые базируются на продажах машин с пробегом, предлагают тысячи «странных» автомобилей. Такие машины считают подержанными, хотя, на самом деле, они почти не имеют пробега. Специалист отмечает, что это создает иллюзию больших продаж.