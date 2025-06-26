Перед Крымским мостом образовалась пробка из 600 автомобилей

В Керчи образовалась очередь из более чем 600 машин, желающих пересечь Крымский мост. Об этом сообщил Telegram-канал информационного центра, публикующего данные о ситуации на подходах к переправе.

«В очереди со стороны Керчи находится 631 транспортных средства. Ожидание более двух часов», — говорится в сообщении (орфография и пунктуация сохранены — «Газета.Ru»).

Отмечается, что со стороны Тамани очередей нет.

3 июня движение по Крымскому мосту перекрывали. В этот день служба безопасности Украины заявила, что несколько месяцев готовила операцию по минированию опор Крымского моста, которую лично курировал председатель ведомства Василий Малюк. Российские военные Telegram-каналы рассказали, что никакого минирования не было — ВСУ попытались ударить по мосту подводным дроном.

В Кремле подтвердили, что у сооружения произошел взрыв. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что никаких повреждений объект не получил и работает в штатном режиме. Подробности — в материале «Газеты.Ru».