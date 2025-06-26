Почему не стоит заправлять кондиционер на обочине

При заправке кондиционера на обочине водитель рискует своим автомобилем, здоровьем и кошельком. Об этом рассказал Виталий Кутырев, руководитель автосервиса FIT SERVICE в Нижнем Новгороде.

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По словам эксперта, у придорожных мастеров часто нет нужного профессионального оборудования, они не проводят необходимую диагностику и не проверяют герметичность системы, заправляют фреон на глаз. Автоэксперт отметил, что без диагностики водитель не узнает, есть ли и где именно в системе утечка.

— Можно повредить компрессор, если фреона будет слишком много или мало. «Горе мастера» часто применяют неподходящий тип фреона. Это тоже вредно для системы и ведет к скорым поломкам. Лучше один раз заехать в профессиональный сертифицированный сервис, чем потом менять компрессор за 50 тысяч рублей, — объяснил Кутырев в беседе с NewsNN.

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