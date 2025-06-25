Вышел учебник о моторных маслах, который будет интересен студентам вузов

В современном мире технологии динамично развиваются в самых разных областях, и сфера производства смазочных материалов не является исключением. Автомобили становятся требовательнее к качеству обслуживания, а рецептуры моторных масел, как следствие, сложнее, эффективнее и выносливее. Именно об этом говорится в новом учебном пособии "Моторные масла", предназначенном для студентов и аспирантов высших учебных заведений, а также специалистов, занимающихся разработкой и производством смазочных материалов для автомобильной техники.

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В книге содержится исчерпывающая и актуальная информация о моторных маслах. Также рассматриваются глобальные перспективы развития отрасли. Соавтором выступил инженер-исследователь, кандидат технических наук Игорь Митин, который за свою карьеру принял участие в разработках и испытаниях более 50 видов масел, выступил автором 11 патентов и 46 научных трудов.

"Учебные материалы должны своевременно совершенствоваться, чтобы темпы развития отрасли только ускорялись, а производители всегда могли оперативно отвечать на новые вызовы благодаря первоклассным специалистам и актуальным решениям", - отметил он.

Большинство исследований и опытов, которые описаны в учебнике, были проведены на базе Научно-исследовательского центра "Газпромнефть - смазочные материалы".

"Технологии и опыт позволяют нам разрабатывать смазочные материалы, отвечающие самым эксклюзивным и высоким требованиям, на базе отечественного сырья", - отметил генеральный директор компании Анатолий Скоромец.

В свою очередь генеральный директор Ассоциации нефтепереработчиков и нефтехимиков Александр Иванов заявил о важности участия действующих специалистов, сотрудников компаний-технологических лидеров в разработке учебной литературы.