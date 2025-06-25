Почему запрет на «анонимность» не решит проблему провоза опасных грузов

Только запретом агрегаторам работать с анонимными заказами не решить проблему перевозок через Россию опасных грузов и контрабанды, нужно усилить работу контрольно-надзорных органов, не навешивать эту ответственность на простых водителей. Об этом в беседе с НСН рассказал президент национальной ассоциации грузового автомобильного транспорта «Груз Авто Транс» Владимир Матягин.

Грузоперевозчикам в России запретят работать с анонимными заказами. Сейчас агрегаторы не обязаны законодательно проверять заказчиков, но через фейковые аккаунты на цифровых биржах перевозок в РФ ввозится большинство опасных грузов, пишут «Известия». В связи с этим Общественная потребительская инициатива (ОПИ) обратилась в кабмин с просьбой заставить цифровые биржи перевозок следить за фальсификатом, а также контролировать легальность отправителей. Матягин поддержал инициативу, но заявил, что требуются и другие меры.

«Инициатива правильная. Мы давно уже говорим, что нужно все грузы проверять, откуда они и как проходят по территории России. В любом случае будут и те, кто попытается нелегально все перевозить. Чтобы это исключить, надо не только агрегаторам что-то запретить, а все-таки взять под контроль перевозки основных видов крупногабаритных грузов. Информация должна через электронный документооборот поступать в разные инстанции, в том числе в налоговую, ФСБ, ГИБДД и так далее. Потому что, конечно, безопасность сегодня очень серьезно страдает», - отметил он.

По словам собеседника НСН, нельзя перекладывать всю ответственность на агрегаторов и на простых водителей, а заставить и самого заказчика следить за соблюдением законодательства при перевозке его груза.

«Перевозчик сегодня заложник ситуации. Работы может быть мало, и когда предлагают хороший заказ, он не будет кочевряжиться по поводу договоров. А здесь нужно, чтобы заказчик, кому перевозится груз, нес ответственность за то, чтобы перевозчик соблюдал все требования законодательства. Также нельзя и навешивать все на водителя. Водитель просто крутит «баранку», еще почему-то должен следить за «Платоном». Проверка груза - это не его зона ответственности. Нужно разделять понятие водителя и предпринимателя», - отметил он.

Также Матягин указал, что очень часто проблемы возникают из-за неграмотности перевозчиков и призвал надзорные органы усилить контроль за всеми «звеньями» в цепи перевозок.

«У нас много водителей-перевозчиков, которые сами юридически неграмотны. Они заявку приняли, груз повезли, а что там написано, могут не знать, а потом сталкиваются с проблемами: попадают в мошеннические схемы, и крайним остается водитель. Просто одной инициативой это все не наладить. Здесь должны более тщательно работать контрольно-надзорные органы, а у нас нет тотального контроля за исполнением законодательства всеми участниками рынка», - подытожил он.

Ранее Матягин в беседе с НСН рассказал, что водителей фур, с которых 1 июня массово запускались дроны по российским военным объектам в разных областях России, могли использовать втемную.