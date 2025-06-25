Продажи автомобилей УАЗ идут вниз

Бестселлером Ульяновского завода по-прежнему остаётся семейство старого грузового ряда (СГР).

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В мае 2025 года в России было реализовано 1409 новых автомобилей УАЗ, сообщает "Автостат". Этот результат на 40% хуже мая 2024 года.

На СГР пришёлся 41% от всего объёма продаж УАЗ в мае: реализовано 579 автомобилей семейства. На втором месте - УАЗ "Патриот", который выбрали 410 покупателей. У "Профи" в мае было 235 клиентов, за "Пикап" проголосовали рублём 156 человек. Наименьший тираж - у "Хантера": 29 внедорожников.

С января по май в России продано 8406 автомобилей УАЗ. Падение к прошлому году составляет 33%.

В четвертом квартале УАЗ планирует приступить к выпуску рестайлингового "Патриота". Наряду с новым турбодизелем и 6-ступенчатой МКП внедорожник получит обновлённую внешность.