В России ежедневно строят 6,5 км дорог

Каждый день в России строят 6,5 км автодорог, ремонтируют 167 км. Об этом сообщил глава Федерального дорожного агентства (Росавтодор) Роман Новиков на встрече с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным.

"В 2019 году, когда переходили из приоритетного проекта в национальный проект "Безопасные качественные дороги", президент страны отметил, что в день мы строим 5 км дорог и ремонтируем 75 км дорог. Так вот, по состоянию на 2024 год мы вышли на следующие показатели: 6,5 км в день мы строим и 167 - ремонтируем", - сказал Новиков.

Он отметил, что с 2019 года Росавтодор смог существенно нарастить объемы строительства и реконструкции дорог. Таким образом, за шесть лет построено 150 тыс. км автомобильных дорог и уложено более 1 млрд кв. м асфальтобетонных покрытий. Кроме того, в нормативное состояние приведено 85% федеральных и 54,9% региональных дорог.