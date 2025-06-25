Компания Hyundai запатентовала в России очередной товарный знак

Южнокорейский автопроизводитель Hyundai зарегистрировал в России ещё один товарный знак - Palibrus. Об этом стало известно из публикации в открытой базе данных Федерального института промышленной собственности (ФИПС).

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Государственная регистрация товарного знака состоялась 19 июня 2025 года, а срок действия права на него истекает 30 августа 2034 года.

В линейке автомобилей Hyundai нет модели с таким названием. Правообладателем товарного знака является компания Hyundai Motor Company из Сеула. Знак зарегистрирован по 12-му классу Международной классификации товаров и услуг (МКТУ), который включает в себя автомобили, спортивно-утилитарные машины, кроссоверы, внедорожники, полноприводные автомобили и вездеходы.

Ранее "РГ" рассказывала о том, что Kia запатентовала в России названия для шести моделей.