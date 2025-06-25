Как выглядели бы модели Audi без модной двухэтажной оптики

На днях состоялась премьера очередной новинки Audi с раздельными фарами, что стало для нас поводом представить, как выглядели бы модели этой марки без верхнего «этажа».

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Тренд на двухэтажные фары охватывает всё больше автопроизводителей, и ранее мы представляли без раздельной передней оптики модели BMW, Hyundai и Zeekr. Сейчас к этой моде активно присоединяется и Audi, у которой уже есть несколько таких моделей, и самой свежей из них является компактный кроссовер Q3 третьего поколения. Его премьера состоялась на прошлой неделе, и он получил почти квадратные блоки основного света, встроенные в бампер, в то время как на привычном месте расположились светодиодные ходовые огни. На нашем рендере паркетник лишится верхнего блока, а габариты переместились в нижний ярус.

Ещё одним кроссовером с подобной оптикой является электрический Q6 e-tron, который дебютировал весной прошлого года. Здесь похожая схема расположения фар, разве что блоки основного света сделаны вытянутыми по горизонтали, благодаря чему возникает ассоциация с подобными моделями от BMW.

Схожая ситуация и с легковым электромобилем Audi A6 e-tron, чьи блоки основного света по форме практически повторяют BMW 7 серии. При этом здесь иначе выполнены светодиодные «брови»: в отличие от кроссоверов, у которых верхние сегменты расположены вдоль линии капота, у седана они отделены от последней. Это позволяет получить наиболее законченный внешний вид без верхней части оптики среди трёх моделей. Кстати, вскоре компанию им составят большие кроссоверы Q7 и Q9 с похожими фарами.

Между тем, ранее в этом месяце семейство нового Audi Q5 пополнилось подзаряжаемыми гибридными версиями.