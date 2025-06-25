Две модели Bestune рухнули в цене

Как стало известно редакции Quto.ru, марка Bestune, принадлежащая китайскому автоконцерну FAW, не снижала цены, но увеличила прямые скидки на эти две модели. Таким образом, максимально возможная экономия с учётом программ кредитования и trade-in в настоящее время составляет до 650 тысяч рублей.

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Во всех комплектациях обновлённого лифтбека Bestune B70 прямая выгода увеличилась на 150 тысяч рублей и теперь составляет 200 тысяч. С учётом программы «Прямая скидка» приобрести модель можно от 2 299 990 рублей до 3 049 990 в зависимости от комплектации.

Дисконт на кроссовер Bestune T90 с полуторалитровым двигателем увеличился на 250 тысяч рублей и составляет 300 тысяч. Версия с двухлитровым мотором получила ещё большую выгоду — 350 тысяч и составляет 400 тысяч рублей. С учётом программы «Прямая скидка» модель 2024 года можно приобрести от 2 479 990 рублей до 3 319 990, а модель этого года — от 3 129 990 рублей до 3 419 990 в зависимости от комплектации.

При покупке нового лифтбека B70, помимо прямой скидки, действует дисконт в 50 тысяч при оформлении сделки в кредит, а также до 200 тысяч при сдаче старого автомобиля по программе trade-in. После применения всех специальных предложений общая выгода достигает 450 тысяч рублей, и стоимость автомобиля снижается до 2 049 990 рублей.

Кроссовер T90 с полуторалитровым турбированным двигателем после применения прямой скидки, дисконта в 50 тысяч, а также 200 тысяч по программе trade-in дешевеет на 550 тысяч рублей. Таким образом, его рекомендованная розничная цена с учётом всех финансовых предложений начинается от 2 229 990 рублей.

Для версии Т90 с двухлитровым турбомотором после применения всех доступных предложений общая выгода может достигать до 650 тысяч, а цена с учётом всех условий стартует от 2 779 990 рублей.