Франция расширила кампанию по отзыву авто с подушками безопасности Takata

Франция расширила кампанию по отзыву автомобилей с подушками безопасности Takata: 2,5 миллиона машин подлежит проверке, 800 тысяч - немедленному запрету на эксплуатацию.

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Министерство транспорта Франции объявило о значительном расширении кампании по отзыву автомобилей, оснащённых подушками безопасности Takata. Мера последовала после нового смертельного инцидента, произошедшего в Реймсе, и касается автомобилей, выпущенных до 2012 года.

Общее количество затронутых машин достигло 2,5 миллиона, из которых 1,7 миллиона подлежат немедленной остановке ("stop drive") до замены потенциально опасного оборудования. По сравнению с предыдущим этапом это на 800 тысяч больше.

Если ранее запрет касался отдельных моделей Citroën C3 и DS3, теперь он распространяется на все марки автомобилей, оборудованные подушками Takata с аммиачной селитрой. В их число входят Audi, BMW, Mercedes, Lancia, Chevrolet, Ford, Honda, Nissan и многие другие (полный перечень представлен на сайте Министерства транспорта Франции).

Запрет на эксплуатацию действует по всей территории Франции, включая заморские регионы, где тёплый и влажный климат повышает риск срабатывания неисправных подушек.

Министерство также отметило, что список моделей будет регулярно обновляться. Под наблюдением остаются автомобили с подушками Takata, содержащими специальные влагопоглотители (десикканты), замедляющие деградацию химического состава. Пока такие модели не подлежат отзыву, однако продолжают проходить мониторинг.