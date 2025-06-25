В Дептрансе Москвы заявили о росте популярности каршеринга
На сегодняшний день в столичных сервисах каршеринга зарегистрировано более 1,7 млн пользователей, которые совершают ежедневно порядка 150 тысяч поездок. Как сообщили Quto.ru в столичном департаменте транспорта, это на 12% больше, чем в июне 2024 года.
В ведомстве заявили, что рост популярности краткосрочной аренды автомобилей связан не с расширением зон платной парковки и отсутствием машиномест, а с удобством сервиса.
В частности, водителям не нужно платить за обслуживание автомобилей и парковку, можно оставить машину и не возвращаться за ней, можно тестировать новые модели и комплектации, при этом не нужно покупать автомобиль, достаточно взять его на время при необходимости.
«Мы видим, что с каждым годом всё больше жителей выбирают аренду автомобиля вместо его приобретения. С начала года каршеринг в столице арендовали 26 млн раз, что на 13% больше, чем за такой же период в прошлом году. Одну машину каршеринга арендуют по очереди 5-6 человек в сутки. Это значит, что более 100 тыс. личных автомобилей ежедневно не выезжают на дороги столицы. Благодаря этому движение в городе становится свободнее», — заявил глава Дептранса Максим Ликсутов.