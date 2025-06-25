В Дептрансе Москвы заявили о росте популярности каршеринга

На сегодняшний день в столичных сервисах каршеринга зарегистрировано более 1,7 млн пользователей, которые совершают ежедневно порядка 150 тысяч поездок. Как сообщили Quto.ru в столичном департаменте транспорта, это на 12% больше, чем в июне 2024 года.

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В ведомстве заявили, что рост популярности краткосрочной аренды автомобилей связан не с расширением зон платной парковки и отсутствием машиномест, а с удобством сервиса.

В частности, водителям не нужно платить за обслуживание автомобилей и парковку, можно оставить машину и не возвращаться за ней, можно тестировать новые модели и комплектации, при этом не нужно покупать автомобиль, достаточно взять его на время при необходимости.