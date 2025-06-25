В Ставрополе выставили на продажу автодом Mercedes-Benz за 130 млн рублей

В Ставрополе выставлен на продажу эксклюзивный автодом, построенный на базе грузовика Mercedes-Benz Actros 2542 — настоящая мечта для тех, кто ценит комфорт, мощь и свободу передвижения. Этот роскошный дом на колесах создан для дальних путешествий без компромиссов.

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В основе автодома — проверенная временем и технологиями платформа: Mercedes-Benz Actros 2542 с пневматической подвеской на всех трёх осях, мощным шестицилиндровым дизельным двигателем объемом 12,8 литра (420 л.с.) и 12-ступенчатой автоматизированной коробкой передач. Такой тандем обеспечивает не только отличную управляемость, но и плавный ход даже на сложных участках дороги.

Пробег автодома составляет всего 24 782 км, что говорит о его практически новом состоянии. Стоимость — 130 миллионов рублей. Объявление размещено на одном из крупнейших онлайн-сервисов по продаже транспорта.

Интерьер автодома выполнен в современном стиле с использованием премиальных материалов. Задняя часть отведена под спальню с удобной двуспальной кроватью. Гостиная оборудована дизайнерским креслом Havana с эксклюзивной кожаной обивкой, многофункциональным столом и современной мультимедийной системой. Кухонная зона выдержана в едином дизайне, с встроенной техникой и множеством мест для хранения.

Санузел — отдельная зона комфорта. Здесь установлены тропический душ, туалет, вместительные шкафчики, а также раковина с подсветкой, зеркальными поверхностями и LED-прожекторами. Благодаря дизельному и газовому отоплению, внутри комфортно даже при низких температурах.

Одна из уникальных особенностей — встроенный «гараж» для компактного автомобиля, что делает путешествие ещё более автономным. Кроме того, в конструкции реализованы выдвижные слайд-модули, которые значительно увеличивают внутреннее пространство при стоянке.

По информации издания «Грузовики и вообще», этот автодом был индивидуально заказан и собран по спецификациям российского бизнесмена, владеющего несколькими промышленными активами как в России, так и за её пределами. На момент продажи владелец проживает за границей и принял решение расстаться с автодомом, который за это время практически не использовался.