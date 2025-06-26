В Киргизии предложили учить будущих российских таксистов языку и традициям
Председатель Госдумы Вячеслав Володин выступил с инициативой разработать образовательные программы для подготовки водителей такси в Киргизии. После успешного завершения курса перевозчики смогут устроиться на работу на территории России, при этом они уже будут знать русский язык, культуру и традиции страны.
«Если посмотреть даже структуру водителей такси в Москве, на первом месте — это выходцы из Киргизии. 30 процентов таксистов — киргизы. Если только будут существовать программы специализированной подготовки людей, которые, приезжая в Россию, хотят работать таксистами, то делать это можно в Киргизии, чтобы они учили язык», — заявил чиновник.
По его словам, среди жалоб на водителей достаточно часто звучит отсутствие знания языка, также перевозчики не ориентируются на столичных улицах.
«Пусть они изучают Москву, если собираются сюда ехать. Это большое количество людей. Под это можно открывать программы совместные. Чтобы культуру знали, традиции наши знали», — заключил Володин.