В Киргизии предложили учить будущих российских таксистов языку и традициям

Председатель Госдумы Вячеслав Володин выступил с инициативой разработать образовательные программы для подготовки водителей такси в Киргизии. После успешного завершения курса перевозчики смогут устроиться на работу на территории России, при этом они уже будут знать русский язык, культуру и традиции страны.

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«Если посмотреть даже структуру водителей такси в Москве, на первом месте — это выходцы из Киргизии. 30 процентов таксистов — киргизы. Если только будут существовать программы специализированной подготовки людей, которые, приезжая в Россию, хотят работать таксистами, то делать это можно в Киргизии, чтобы они учили язык», — заявил чиновник.

По его словам, среди жалоб на водителей достаточно часто звучит отсутствие знания языка, также перевозчики не ориентируются на столичных улицах.