В России сократился объем выпуска легковых машин

В мае российские автозаводы выпустили только 35 тысяч легковых машин, говорится в отчете «Росстата». Это на 18,5 процента меньше, чем за тот же месяц прошлого года, и на 49,8 процента меньше к апрелю 2025-го. То есть «тихий» для авторынка месяц стал таковым и для автопрома из-за праздников и каникул.

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С января по май 2025 года с конвейеров российских заводов сошла 281 тысяча легковых автомобилей. Это больше, чем за тот же период прошлого года, хоть и ненамного — всего на четыре процента.

Грузовых машин в мае выпустили 8,9 тысячи единиц, что на 31,4 процента меньше, чем в апреле. За январь-май было собрано 58,5 тысячи штук (-20,1 процента в годовом сравнении). Выпуск автобусов допустимой максимальной массой более пяти тонн обрушился на 36,9 процента до 718 штук. Падение за пять месяцев — 39,6 процента до 3819.

Производство ДВС осталось на прежнем уровне. В мае выпустили 16 тысяч штук (+0,4 процента), с начала года — 89,4 тысячи (-1 процент). Кузовов выпустили 1,5 тысячи в мае (-56,7 процента) и 10,5 тысячи за пять месяцев (-40,8 процента).

В прошлом году власти вложили в автомобильную промышленность более 350 миллиардов рублей. Деньги пошли на перезапуск заводов, отмечал премьер-министр Михаил Мишустин, а также на льготные кредиты и лизинг, чтобы поддержать спрос.