Audi Q3 нового поколения: показана самая дешёвая версия
Марка Audi открыла прием заказов на кроссовер Q3 новой генерации. Старт «живых» продаж намечен на осень.
Мировая премьера паркетника Audi Q3 третьего поколения состоялась на прошлой неделе. А теперь на немецком потребительском сайте бренда заработал конфигуратор, благодаря которому мы можем рассмотреть базовую модель, ведь в рамках презентации все внимание было уделено топ-версии с пакетом S Line. Отличий оказалось немало.
Как и было обещано, самый дешевый Audi Q3 в Германии обойдется в 44 600 евро (примерно 4,06 млн рублей по текущему курсу). За эту сумму покупатель получит переднеприводный паркетник с бензиновым турбомотором 1.5 TFSI (150 л.с.), который дополнен 48-вольтовым стартер-генератором. Двигатель работает в паре с семиступенчатой роботизированной коробкой S tronic.
Базовому кроссоверу досталась радиаторная решетка с «чешуйками», тогда у Audi Q3 S Line решетка в крупную сетку. У начальной версии также более «спокойные» бамперы. Расположенные сверху дневные ходовые огни лишены «пиксельного» узора, вместо него – две довольно крупные диодные секции и одна поменьше. Также самый дешевый паркетник имеет стандартные светодиодные задние фонари (на презентации показывали Q3 с OLED-фонарями), вдобавок установленная под ними полоска не светится. Такому паркетнику положены 17-дюймовые колеса. За любой цвет кузова, кроме белого, придется доплатить 790 евро (72 000 рублей).
В салоне самого простого Audi Q3 – тканевая обивка, полностью черная передняя панель (у кроссовера с пакетом S Line на панели есть серебристые вставки), обычные, а не спортивные передние кресла и стандартный руль вместо усеченного. Зато даже базовый кроссовер имеет виртуальную приборку на 11,9 дюйма, мультимедиа с экраном диагональю 12,8 дюйма и простенькую беспроводную зарядку для смартфона.
Тут важно отметить, что почти все перечисленные выше фишки (пиксельные ДХО, OLED-фонари, спортивные сиденья, сплющенный руль и т.д.) все же предусмотрены и для базового паркетника, как и многие другие опции – только за доплату.
Также напомним, что в гамму нового Q3 помимо 1.5 TFSI еще входят турбомотор 2.0 TFSI (265 л.с.) и турбодизель 2.0 TDI (150 л.с.). Есть и подзаряжаемая гибридная версия – с установкой на базе 1.5 TFSI (177 л.с.), суммарная отдача такого кроссовера составляет 272 л.с. Полный привод quattro имеет только Audi Q3 с 2.0 TFSI. «Живые» продажи кроссовера нового поколения стартуют в Европе осенью.