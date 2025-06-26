Представлена батарея для гиперкаров, заряжающаяся за 18 секунд

Британская разработка готова к производству и может изменить подход к электромобилям.

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Британская компания RML Group, ранее известная своими проектами в области автомобилей с ДВС, официально представила батарею VarEVolt — одну из самых передовых аккумуляторных технологий в мире. И главное: батарея уже получила сертификацию соответствия для серийного производства.

VarEVolt заявлена как аккумулятор с самой высокой удельной мощностью в автомобильной отрасли — 6 кВт на каждый килограмм массы. И что ещё более поразительно, она способна полностью зарядиться всего за 18 секунд (в конфигурации ёмкостью 4,4 кВтч).

Ключ к такому результату — C-rate (показатель скорости зарядки или разрядки батареи относительно ее емкости) на уровне 200, что в десятки раз выше, чем у большинства современных электромобилей. К примеру, Porsche Taycan, признанный эталон быстрой зарядки, работает с C-rate около 4-5 и требует 12–18 минут для полной зарядки.

Технология уже была испытана в действии на гибридном гиперкаре Czinger C21, где батарея отдает 4,5 кВтч энергии за 40 секунд. На практике это означает колоссальную скорость зарядки и отдачи энергии, что особенно важно для трековых и высокопроизводительных автомобилей. 2 июня 2025 года батарея прошла сертификацию по требованиям безопасности UN ECE 100, что делает её пригодной для дорог общего пользования в Европе.

VarEVolt разработана с учётом модульности и масштабируемости. Производители смогут настраивать конфигурации батареи под конкретные задачи — от максимального запаса хода до экстремальной мощности. Более того, RML уже планирует предлагать комплекты дооснащения для таких моделей, как LaFerrari или McLaren P1 — чтобы продлить их актуальность и повысить эффективность.

Сейчас производство VarEVolt остаётся малосерийным и ориентировано на гиперкары. Однако даже в «бытовом» варианте с ёмкостью 75 кВтч такая батарея сможет заряжаться примерно за 5 минут — это быстрее, чем обычная заправка бензинового кроссовера.

Хотя сейчас VarEVolt выглядит как «Формула-1» среди аккумуляторов, эксперты уверены: подобные технологии постепенно перейдут в более доступный сегмент. Идея зарядки за минуты, а не часы, перестаёт быть фантастикой.