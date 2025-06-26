В Новосибирске места концентрации ДТП нанесли на карту 2ГИС

На популярном навигационном сервисе появилась интерактивная карта с отметками наиболее опасных для дорожного движения мест. При приближении к зоне повышенного риска ДТП, система предупредит водителя.

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В навигаторе 2ГИС обозначены участки Новосибирска, где чаще всего происходят аварии. Как сообщает пресс-служба городской администрации, Департамент дорожно-благоустроительного комплекса мэрии предоставил информацию о 44 точках в различных районах города, которые теперь отмечены на карте.

"Предупреждения отображаются в навигационном режиме, а также в онлайн-версии при активации функции отображения пробок. Это позволит водителям заранее учитывать потенциальную опасность и выбирать более безопасные маршруты", - подчеркивают в мэрии Новосибирска.

С полным списком можно ознакомиться на сайте городской администрации Новосибирска и по ссылке.