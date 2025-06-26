Названы пять любимых китайских автобрендов у россиян

В России с марта 2022 года по май 2025-го в России было продано и зарегистрировано в подразделениях ГАИ более 2 млн новых автомобилей китайских марок. Об этом в своем Telegram-канале сообщил директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков. Из них 1,8 млн были легковушками.

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«Среди китайских марок в легковом сегменте топ-5, проданных за исследуемый период, выгладит следующим образом: Haval — 385,2 тыс. ед., Chery — 355,9 тыс. ед., Geely — 295,2 тыс. ед., Changan — 179,5 тыс. ед., Omoda — 104,1 тыс. ед», — заявил Целиков.

До этого «Коммерсантъ» сообщил, что российские дилеры начали распродавать новые китайские автомобили со скидками до миллиона рублей.

«Затоваривание складов дилеров привело к значительным скидкам на новые китайские автомобили: диапазон дисконтов варьируется от 150 тыс. до 1 млн руб. по разным моделям. Компании стремятся разгрузить стоки, которые в условиях высокой ставки ЦБ содержать становится крайне дорого», — сообщает издание.

Ранее была названа средняя цена китайского автомобиля в России.