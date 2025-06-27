Продажи подержанных пикапов в России идут на спад

По информации, предоставленной агентством "Автостат", в мае 2025 года на территории России было реализовано 2600 подержанных пикапов. Это на 7,1% меньше, чем за тот же период прошлого года.

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Эксперты отмечают, что снижение продаж в этом сегменте превышает общее падение вторичного рынка легковых автомобилей в мае (-4,3%).

В марочном рейтинге лидером стала японская Toyota, чьи машины были проданы в количестве 656 единиц, что составляет четверть (25%) от общего объёма. На втором месте Mitsubishi с показателем 457 единиц. На третьей строчке - УАЗ с результатом 349 единиц.

Среди моделей самым популярным пикапом с пробегом в России остаётся Toyota Hilux, который в мае 2025 года нашел 584 владельца. Второе место у Mitsubishi L200 с показателем 456 единиц. На третьем - УАЗ "Пикап" с результатом 349 единиц.

В целом по итогам пяти месяцев 2025 года на вторичном рынке автомобилей данного сегмента наблюдается положительная динамика. За период с января по май было продано 13 400 подержанных пикапов, что на 0,8% больше, чем за аналогичный период 2024 года (13 300 единиц).

Ранее "РГ" рассказывала о том, что продажи автомобилей Sollers в мае резко упали.