В Калуге покрасили первый кузов кроссовера Haval M6

На заводе в Калужской области активно готовятся к производству кроссоверов Haval M6 по полному циклу.

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Как сообщила пресс-служба компании, на предприятии "Автомобильные технологии" был окрашен первый кузов автомобиля. Для реализации данного проекта малярный цех был полностью модернизирован.

Серийная сборка кроссоверов Haval M6 началась в феврале 2025 года на бывшем заводе "ПСМА Рус". Машины собирали методом крупноузловой сборки - без сварки и покраски кузовов. На предприятии поставляли готовые машинокомплекты, что позволило быстро наладить выпуск автомобилей.

В настоящее время модель представлена в двух комплектациях по цене 1 919 000 - 2 100 000 рублей. Haval M6 оснащается 1,5-литровым турбомотором на 143 л.с., 6МКП или 7DCT и передним приводом.

Ранее "РГ" рассказывала о том, что Haval подтвердил планы по постройке в России завода коробок передач.