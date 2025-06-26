Лидер партии "Новые люди" предложил внедрить беспилотные такси по всей России

Лидер партии "Новые люди" Алексей Нечаев и первый зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Ткачев направили письмо премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой расширить на всю территорию России действие эксперимента по работе беспилотных такси, чтобы снизить долю водителей-мигрантов. Документ есть в распоряжении ТАСС.

"Учитывая впечатляющие результаты эксперимента по беспилотным такси в Москве, Татарстане и "Сириусе", прошу ускорить расширение зон тестирования в самой Москве и реализовать поэтапный запуск автономных перевозок в других городах России, которые находятся в высокой степени готовности, для реализации эксперимента", - указано в документе. По мнению парламентариев, беспилотные такси позволят "быстро заменить мигрантов на автоматизированные технологии и обеспечат более высокий уровень безопасности для граждан".

Отмечается, что в отдельных городах России доля мигрантов, работающих в такси, составляет от 10% до 40%. По словам депутатов, многие из них работают нелегально или на условиях, не соответствующих трудовому законодательству, что создает дополнительные риски для безопасности пассажиров. Кроме того, рост числа мигрантов, работающих в такси, сопровождается увеличением числа преступлений, совершенных с участием водителей такси, считают парламентарии.