Стало известно, где в России больше всего водителей без ОСАГО

В РСА назвали пять регионов России, где водители не хотят покупать ОСАГО

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По данным Российского союза автостраховщиков (РСА), в РФ наибольшее количество водителей без ОСАГО зафиксировано в Ингушетии.

В этом регионе 75% автомобилистов выезжают на дорогу без страховки. Далее следуют Чечня, Северная Осетия, Дагестан и Тува.

Ингушетия и Дагестан также находятся в топе самых аварийных регионов. Там, по информации РСА, частота страховых случаев достигает 7,8% и 7,6% соответственно. Остальные регионы, лидирующие по числу незастрахованных водителей, в топ-10 самых аварийных не вошли.