Нейросети помогут ловить "зайцев" на скоростных трассах

"Автодор» совместно с Госавтоинспекцией и Ространснадзором продолжают комплексную работу по выявлению скрытых номеров на скоростных трассах М-12 «Восток», ЦКАД и А-289.

С начала года на автомобильных дорогах с интеллектуальной транспортной системой «Свободный поток» провели свыше 80 рейдов. Было выявлено более 650 нарушителей. Из них около 180 пользователей, которые намерено пытались скрыть номера, свыше 60 - ехали с грязными регистрационными знаками, более 70 - ранее не оплатили проезд. Об этом сообщили в Автодоре.

Кроме скрытых номеров, подобные рейды помогают выявить автомобилистов в состоянии алкогольного опьянения или лишенных водительских прав.

Принятые меры позволили сократить долю таких нарушителей за период с января по май 2025 года в сравнении с аналогичным периодом 2024 года почти в 2 раза.