Почему Lada Iskra получила 4 звезды на краш-тесте

Пресс-служба АВТОВАЗа опубликовала видео с подробностями прошедших недавно краш-тестов новой модели Lada Iskra. Как ранее сообщал «За рулем», Искра прошла две серии испытаний на пассивную безопасность.

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Одна из них проводилась по правилам ЕЭК ООН, что необходимо для национальной сертификации автомобиля и допуска к продажам. А вторая серия тестов – по методике потребительского краш-теста ARCAP. Одно из различий методик в том, что первая ведется по системе «прошел или не прошел», а вторая – предполагает балльную систему и присвоение звезд: максимум – четыре.

При этом оба варианта включают в себя фронтальный удар с 40-процентным перекрытием в сминаемый барьер – так имитируется лобовое столкновение с таким же автомобилем. И тут проявляется еще одно методологическое различие: если «сертификационный» фронтальный удар выполняется на 56 км/ч, то «потребительский» – уже на 64 км/ч.

В связи с этим интересный факт в опубликованном ролике упомянул руководитель проекта Искры по пассивной безопасности Александр Суненков. По его словам, повышение скорости на 8 км/ч может показаться небольшим, но кинетическая энергия при ударе в данных условиях возрастает на величину около 30-35%. Специалист рассказал, за чего Искре удалось показать уровень лучших аналогов B-класса и «старшей сестры» Весты.