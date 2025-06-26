Названы самые популярные авто с пробегом в возрасте 3-10 лет в РФ

В период с декабря 2024 года по май 2025 года на автомобильных классифайдах наблюдалось значительное количество предложений о продаже подержанных Lada Granta. Общее количество зарегистрированных объявлений составило 13 769 единиц, при этом среднее время их публикации составляло 40 дней. Медианная стоимость бюджетного седана оставалась на отметке в 627 тысяч рублей.

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По данным аналитиков компании "Авто.ру Бизнес", в рейтинге наиболее востребованных автомобилей, сошедших с конвейера от трёх до десяти лет назад, на втором месте после "Гранты" оказалась Lada Vesta.

На платформе было размещено 9973 объявления о продаже этой модели, которые оставались актуальными в течение 43 дней. Средняя стоимость машины составила 962 тысячи рублей.

На третьем месте в рейтинге расположился ещё один продукт АвтоВАЗа - Largus. На его долю пришлось 4298 предложений о покупке, реализация которых заняла 50 дней при медианной стоимости около 842 тысяч рублей.

А самая низкая средняя цена была зафиксирована у Lada Priora. Её россияне раскупали быстрее всего - от размещения объявления до продажи уходило 38 дней.

Ранее "РГ" рассказывала о том, что в России начались продажи Lada Granta Active Cross.