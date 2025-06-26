Возвращение иностранных автобрендов потеряло смысл

Тема возможного возвращения иностранных брендов в Россию продолжает активно обсуждаться в автомобильном сообществе. Несмотря на периодически возникающие слухи, конкретных действий со стороны производителей пока не наблюдается. По оценкам дилеров и аналитиков, в 2025 году ждать полноценного возобновления работы западных компаний на российском рынке не стоит.

По мнению эксперта, на сегодня нет никаких веских причин ожидать скорого прихода прежних игроков. Крупные дилерские сети уверены, что разговоры о возврате пока преждевременны и носят скорее гипотетический характер. Для начала необходимо наладить поставки запчастей и восстановить сервисное обслуживание. Только после этого можно будет рассматривать вопрос о возобновлении продаж новых автомобилей.

Корея и Япония до сих пор были наиболее вероятными кандидатами на возвращение. Однако ни Toyota, ни Hyundai не подавали заявок на возобновление работы в России. Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров подтвердил, что с 2022 года контакты с этими брендами прерваны, а информация об их возвращении не подтверждается. Кроме того, недавно официальные представители Hyundai уже опровергли слухи о планах вернуться на российский рынок. Однако появилась информация о том, что Kia запланировала возвращение на российский рынок в 2026 году, но официального подтверждения этой информации пока нет.

Европейские бренды, такие как BMW и Renault, столкнутся с юридическими и экономическими барьерами, включая необходимость восстановления цепочек поставок и выполнение новых сертификационных требований. Кроме того, Мантуров подчеркнул, что Renault прекратил все кооперационные поставки и не содействует АвтоВАЗу в вопросах сотрудничества. Помимо этого, он указал на недружественные действия со стороны этой французской компании.

Hyundai и Kia сохраняют опцион на завод, но вряд ли им воспользуются. Они сохраняют юридические права на обратный выкуп своих активов в России, и эта возможность действует до конца 2025 года. Однако никакого возвращения на рынок РФ сейчас, согласно официальному заявлению, не планируется. Производственные активы Hyundai в Санкт-Петербурге сейчас контролирует группа «АГР», наладившая здесь сборку ряда прежних моделей корейских автомобилей под брендом Solaris и чувствующая себя вполне неплохо.

Параллельный автоимпорт в 2025 году — уже полноценный механизм функционирования российского авторынка. Он не идеален и имеет ряд существенных недостатков, но он работает, констатирует Тузов.

Кроме того, китайские марки — новые лидеры. Автопроизводители из КНР прочно прописались в нише массового сегмента. Они занимают доминирующие позиции на российском рынке. В 2024 году их доля в сегменте новых машин в России составила 68%. Кроме того, китайские компании активно адаптируют свои автомобили к российским климатическим условиям, всерьёз занялись проблемой послегарантийного обслуживания. Таким образом можно сказать, что российский рынок адаптировался к жизни без официального присутствия иностранных брендов.

Мантуров подчеркнул, что исключение товаров из параллельного импорта происходит либо при появлении российских аналогов, либо при возобновлении прямых поставок от иностранных компаний. Пока таких сигналов от крупных автопроизводителей нет. Разговоры о возвращении иностранных брендов на рынок теряют смысл. Не потому, что это невозможно вообще, а потому что сам рынок ушел вперёд. Он не «пережил» уход иномарок, а перестроился. Параллельный импорт стал постоянной практикой, китайские производители — не временные заместители, а новые лидеры с декларируемыми долгосрочными планами.

Даже если политика позволит, вернуться в «прежнюю Россию» западным брендам не удастся. Им придётся встраиваться в уже сложившуюся, работающую по другим правилам систему, где их прежние преимущества и доля рынка — уже история. Вопрос: «Вернутся ли?» сменился вопросом: «Зачем им это сейчас?» Российский рынок живет по новой логике, и возвращение старых игроков в ней просто не является приоритетом ни для рынка, ни пока, судя по всему, для них самих, подытожил эксперт.