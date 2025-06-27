Покупка электрокаров с пробегом стала выгоднее

Наибольшее удешевление зафиксировано у электрокаров двух брендов. Так, у Volkswagen — на 27%, до 3,83 миллиона рублей. Также кроссоверы Nio значительно потеряли в цене. Модель ES6 подешевела на 30,5% (до 5,89 миллиона), а ES8 — на 28,4% (до 8,2 миллиона).

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На 14,4% подешевели электрические Evolute (2,5 миллиона рублей) и Hongqi (6,6 миллиона). Hongqi E-HS9 потерял в цене в сравнении с январём 14,4% (до 6,59 миллиона), Volkswagen ID.Unyx — 13,9% (до 3,83 миллиона). Чуть дешевле стал стоить Evolute i-Pro — на 12,6% (до 2,49 миллиона), а также Zeekr 7X — на 9,4% (до 6,3 миллиона), сообщают «Известия».

Такое значительное снижение цен в сегменте эксперты объясняют падением спроса на фоне недостаточно развитой зарядной инфраструктуры и недопонимания относительно послепродажного обслуживания. Особенно много вопросов вызывает ремонт батарей. Также на стоимость влияет высокая конкуренция среди продавцов и ограниченный выбор в среднем ценовом сегменте.