Что грозит за непристойный жест в камеру ПДД

За хамство в адрес представителя закона за рулем машины – будь то непристойный жест или брань – водителя могут оштрафовать или даже арестовать.

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Это пояснил автоюрист Лев Воропаев корреспонденту "Газеты.Ru". Воропаев отметил, что демонстрация среднего пальца, зафиксированная дорожной камерой, может быть расценена как нарушение общественного порядка. Если же водитель признает, что этим жестом выражал неуважение к власти, его действия могут быть квалифицированы как мелкое хулиганство.

Подобная квалификация ждет и водителя, показавшего неприличный жест сотруднику правоохранительных органов из окна автомобиля. Суд может усмотреть в этом мелкое хулиганство и явное пренебрежение нормами общественной морали. Согласно статье 20.1 КоАП РФ, часть 1, за подобное нарушение предусмотрено наказание в виде штрафа до 1000 рублей или административный арест на срок до 15 суток, уточнил юрист.

Адвокат добавил, что аналогичное наказание – арест до 15 суток – грозит и за неподчинение законным требованиям представителя власти, например, сотрудника ГИБДД. Однако штраф за такое нарушение будет более существенным – до 2500 рублей.