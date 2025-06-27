Без каких опций в РФ не готовы покупать новый автомобиль

Дилер "Авилон" провел исследование и выяснил, что россияне не хотят покупать новый автомобиль без трех опций.

Первым фактором является присутствие автоматизированных комплексов безопасности. Речь идет о круиз-контроле, системы помощи при движении по полосе и автоматическом аварийном торможении. Хотя данные технологии заметно увеличивают стоимость машины, значительная часть потребителей готова вкладывать средства в их приобретение, полагая, что они уменьшают риск аварий и улучшают комфорт вождения.

Вторым по значимости критерием является современная мультимедийная система с опцией соединения со смартфонами, интернет-доступом и развлекательными возможностями. Специалисты акцентировали внимание на большом интересе к системам с крупными экранами и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto.

И третье - это электронный ассистент, функционирующий на основе искусственного интеллекта. Он должен быть способен воспринимать голосовые команды, разрабатывать маршруты по запросу водителя, предоставлять данные о состоянии автомобиля и обеспечивать возможность дистанционного управления функциями посредством мобильного приложения.

Эксперты подчеркнули, что автопроизводители из Китая предлагают подобный набор технологий даже в бюджетных моделях стоимостью 2-3 млн рублей, в то время как европейские марки включают их только в премиальные комплектации (от 4-5 млн рублей).

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