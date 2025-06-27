KGM выводит на рынок гибридный Actyon

Новый городской кроссовер отличается лучшей в классе экономичностью, тихим ходом и богатым оснащением уже в базе.

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KG Mobility (KGM) начала прием предварительных заказов на свой новый гибридный кроссовер Actyon Hybrid. Это вторая гибридная модель бренда после Torres Hybrid и одна из главных новинок марки в 2025 году. Продажи стартуют в июле, но цены и ключевые характеристики раскрыты заранее.

Лучший расход топлива в классе

Actyon Hybrid построен на системе Dual Tech Hybrid с 1.5-литровым 4-цилиндровым турбированным ДВС на бензине и двумя электромоторами, уже знакомой по Torres. Автомобиль автоматически переключается между 9 режимами работы — от полностью электрического до параллельного гибридного, в зависимости от дорожных условий. Суммарная отдача силовой установки 177 л.с./ 300 Нм.

Благодаря аккумуляторной батарее 1,83 кВтч и оптимизированной гибридной трансмиссии, Actyon достигает расхода всего 6,3 л/100 км в городском цикле — это на 58% лучше, чем у бензиновой версии. Комплексная шумоизоляция, специальная подвеска Smart Frequency Damping и 20-дюймовые шумопоглощающие шины обеспечивают комфорт даже в плотном городском потоке. KGM заявляет, что в городском режиме использование, 94% всего времени движения кроссовер будет работать на чистом электричестве.

Доступная цена и богатое оснащение

Ориентировочная цена базовой комплектации KGM Actyon Hybrid S8 — от 3,65 до 3,75 млн рублей в пересчете с корейской валюты, с учетом экологических субсидий. Уже в базе 12,3-дюймовая медиасистема KGM Link с навигацией, адаптивный круиз-контроль, ассистенты водителя ADAS, «умная» пятая дверь с функцией открывания от взмаха ноги под бампером и восемь подушек безопасности.

За доплату можно выбрать панорамную крышу, 3D-камеры кругового обзора, премиальную акустику Alpine, двухцветную окраску кузова и продвинутые колеса Michelin.

Новый стиль и практичность

Купеобразный силуэт Actuon сочетается с полноценной практичностью класса SUV: в салоне натуральная кожа, а объем багажника достигает 652 литров. Разумеется, предусмотрены функции обновления «по воздуху» (OTA).

KGM рассчитывает на активный спрос со стороны городских семей и поклонников экономичных кроссоверов. Компания также обещает специальные предложения для клиентов, оформивших предзаказ — включая выгодное финансирование и бонусные сервисные пакеты.