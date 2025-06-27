JAC изменил стоимость самого продаваемого в России пикапа

Компания объявила, что модель этого года стоит дороже прошлогодней на 50 тысяч рублей. При этом на пикап T9 2024 года по-прежнему действует «Специальное предложение», которое даёт возможность приобрести автомобиль с разовой и единовременной скидкой от рекомендованной цены в размере 100 тысяч рублей. Таким образом машина прошлого года выпуска обойдётся её покупателю на 150 тысяч рублей дешевле.

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T9 — самый крупный пикап в линейке бренда. Автомобиль оснащён безальтернативным двухлитровым бензиновым турбомотором мощностью 224 лошадиных сил (390 Нм), работающим в паре с классической восьмиступенчатой автоматической коробкой передач A8R50 от Hyundai. Имеет подключаемый полный привод типа Part-time, дополненный двухступенчатой раздаточной коробкой.

Машина предлагается в единственной комплектации — Explore, которая включает в себя разнообразные опции. Среди них электропривод и обогрев наружных зеркал с функцией автоматического складывания, камера кругового обзора и круиз-контроль, бесключевой доступ с кнопкой запуска двигателя, датчик дождя, передний и задний парктроники, передние и боковые подушки безопасности, шторки безопасности, подогрев передних кресел и многое другое.