Компаниям запретят пользоваться наемными водителями

На рассмотрение Госдумы внесён законопроект, предполагающий введение новых ограничений для компаний, которые занимаются перевозками грузов, пассажиров и багажа. Как пишут IZ.RU, перевозчиков хотят обязать использовать исключительно собственные и арендованные машины, а управлять ими должны принятые в штат водители.

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«Лица, осуществляющие деятельность по перевозкам грузов, пассажиров и багажа, обязаны при осуществлении таких перевозок допускать к управлению принадлежащими им на праве собственности или ином законном основании (аренда, безвозмездное пользование) транспортными средствами водителя, являющегося работником перевозчика», — говорится в документе.

По мнению авторов поправок, сегодня законодательство позволяет выступать в качестве перевозчика компаниям и предпринимателям, «не имеющим собственных производственных и трудовых ресурсов для оказания транспортной услуги: водителей в штате и транспортных средств в собственности или аренде».

В итоге растёт «серый» рынок, когда водители не оформляются в штат, либо нанимаются по гражданско-правовому договору, что позволяет сократить налоговые отчисления. Помимо этого, у шофёров отсутствуют социальные гарантии, нет контроля за соблюдением режима труда и отдыха и, как следствие, на дорогах растёт аварийность с участием грузовиков.