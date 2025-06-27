В Австрии продают ВАЗ-21099 в коллекционном состоянии

Как удалось выяснить "Российской газете", на одном из популярных западных сайтов бесплатных объявлений выставили на продажу весьма редкую для европейского региона модель - ВАЗ-21099, более известную как Lada Forma, с маленьким пробегом в 5600 км. 33-летняя машина сохранилась в первозданном виде и может стать достойным экземпляром для частной коллекции.

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По словам владельца, "Лада" олицетворяет собой "советский стиль, неподвластный времени", настоятельно рекомендую свою машину всем тем, кто хочет снова окунуться в атмосферу своей юности. Хозяин уверяет, что автомобиль большую часть времени хранился в гараже в качестве семейной реликвии, что помогло сохранить его в достойном состоянии и обеспечить отсутствие ржавчины на кузовных элементах. Заявляется, что аутентичность "капсулы времени" составляет 100 процентов: родное всё, от болтика до бампера. Повода для недоверия его словам нет - по бокам сохранились даже синие деколи, которые являлись довершением образа всех экспортных "Жигулей".

Под капотом представленного в объявлении образца скрывается 1,5-литровый карбюраторный мотор мощностью 68 лошадиных сил. В паре с ним трудится 5-ступенчатая механическая КПП. Привод - передний.

Продавец из австрийской коммуны Гисхюбль просит за свою реликвию 6000 евро - около 549 тысяч рублей по нынешнему курсу, что даже ниже расценок на машины в таком состоянии в России.

Ранее "РГ" рассказывала о том, что в Болгарии начались продажи 45-летнего ВАЗ-2103.