УАЗ пройдет крупную модернизацию

УАЗ пройдет модернизацию, в которую вложат 18 млрд рублей
В развитие индустриальной площадки в Ульяновске планируется инвестировать более 18 млрд рублей до 2027 года, сообщили на УАЗе. Также в компании заявили, что объем импортных поставок на конвейер завода за последние годы значительно сократился.
Ранее "РГ" рассказывала, что на УАЗе начались работы по строительству новой прессовой линии для выпуска деталей кузова для новых пикапов, будущего внедорожника Sollers и модельной линейки УАЗ. Этот проект потребует 1,1 млрд рублей.
Параллельно с этим УАЗ развивает заграничное производство: серийно внедорожники выпускаются на Кубе, рассматривается вопрос об организации сборки в Венесуэле.