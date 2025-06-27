УАЗ пройдет крупную модернизацию

В развитие индустриальной площадки в Ульяновске планируется инвестировать более 18 млрд рублей до 2027 года, сообщили на УАЗе. Также в компании заявили, что объем импортных поставок на конвейер завода за последние годы значительно сократился.

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Ранее "РГ" рассказывала, что на УАЗе начались работы по строительству новой прессовой линии для выпуска деталей кузова для новых пикапов, будущего внедорожника Sollers и модельной линейки УАЗ. Этот проект потребует 1,1 млрд рублей.

Параллельно с этим УАЗ развивает заграничное производство: серийно внедорожники выпускаются на Кубе, рассматривается вопрос об организации сборки в Венесуэле.