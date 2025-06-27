Skoda радикально изменит Octavia

Skoda готовится представить на автосалоне в Мюнхене в сентябре концепт универсала Octavia следующего поколения. По словам генерального директора компании Клауса Зеллмера, новинка станет следующим этапом в развитии дизайна марки и вызовет "много шума и споров", но при этом сохранит узнаваемый стиль Skoda.

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Концепт выполнят в новом дизайнерском ключе, но он не станет кардинальным отходом от традиций бренда. Машина, вероятно, будет построена на перспективной платформе SSP концерна Volkswagen, предназначенной для электрических моделей нового поколения, в отличие от текущей MEB, ориентированной преимущественно на кроссоверы, пишет Autocar.

Важно, что Skoda делает акцент на сохранении разнообразия силовых установок. Серийная версия электрической Octavia ожидается к концу десятилетия и, как отметил Зеллмер, может выйти на рынок параллельно с обновлённой бензиновой версией. Также в модельный ряд вернётся гибридный вариант, на фоне растущего интереса к PHEV-сегменту.

Кроме того, Skoda пересмотрела планы по выводу с рынка компактных моделей Fabia, Scala и Kamiq. Все они получат обновления по стандарту "Euro 7" и останутся в продаже как минимум до 2030 года, несмотря на ранее анонсированную замену электрической моделью начального уровня Epiq.

В контексте стратегического развития компания продолжает работу над снижением стоимости электрических моделей, поскольку, по словам Зеллмера, ценовое равенство с ДВС уже достигнуто, но себестоимость остаётся выше.

Одним из флагманов будущей линейки станет серийная версия концепта Vision 7S - семиместный электрокар, премьера которого намечена на следующий год.

Skoda также продолжит развивать платформу MQB и двигатели внутреннего сгорания для группы Volkswagen, не устанавливая жёстких сроков их завершения. Решение о дальнейшем финансировании будет зависеть от изменения экологических норм.

Таким образом, компания делает ставку на постепенную трансформацию, сохраняя преемственность и гибкость в модельной политике.