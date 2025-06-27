Грустных россиян начнут лишать водительских прав

Согласно российскому законодательству, наличие депрессии является одним из оснований для прекращения действия прав на управление транспортным средством. Если проблема будет выявлена во время медосмотра, врач передаст информацию в ГИБДД и водительские права гражданина будут аннулированы.

«По закону у водителя могут забрать права всего по трём причинам: истёк срок действия удостоверения, выявлены медицинские противопоказания по здоровью или водителя лишили прав по решению суда. В случае с депрессией актуально именно медицинское противопоказание. Важен точный медицинский диагноз. В действующих и вступающих в силу с сентября 2025 года правилах правительства РФ значатся конкретные расстройства настроения из международной классификации болезней (МКБ-10)», — пояснил ассистент кафедры административного права и процесса имени Попова МГЮА Тургунбой Закиров.

Впрочем, он уточнил, что речь идёт исключительно о диагностированных болезнях F32 (депрессивный эпизод), F33 (рекуррентное депрессивное расстройство).

Помимо этого, эксперт напомнил, что многие антидепрессанты влияют на нервную систему человека, поэтому стоит внимательно изучать инструкцию. Если в ней указано, что приём препарата несовместим с вождением, лучше воздержаться от поездок.