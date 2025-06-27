Россияне стали реже покупать подержанные мотоциклы

В последний месяц весны этого года в России продали 18,3 тысячи подержанных мотоциклов. Об этом сообщило агентство «Автостат».

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Достигнутый показатель оказался на 1,2 процента ниже, чем в мае 2024 года, и на 2,7 процента, чем в апреле 2025 года. При этом 53,5 процента мотоциклов оказались японского происхождения. На китайские и немецкие пришлись только 12,2 и 7,8 процента соответственно. На американские — 6,1 процента. Отмечается, что российские мотоциклы завоевали примерно такую же долю.

Самой популярной маркой на рынке бэушных мотоциклов оказалась Honda, которую продали в количестве 3,8 штук. Следом идет Yamaha (2,8 тысячи), а за ней – Suzuki (1,6 тысячи).

В I квартале 2025 года продажи новых мотоциклов в России резко выросли до 5230 единиц. Тогда лидером рынка стал бренд Regulmoto, а серебро досталось российскому Racer. В январе-феврале в России продали 1542 новых мотоцикла, или на 36 процентов больше, чем в аналогичный период прошлого года.